عفت نصار: التدريب في مصر بالعلاقات ‏

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.‏





وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة "الزمالك"، أن الوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏





وتابع: "أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة".‏





وواصل: "حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏



