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رياضة

عفت نصار: التدريب في مصر بالعلاقات ‏

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:17 م
عفت نصار
عفت نصار
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حسام الحارتي
أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.‏

وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة "الزمالك"، أن الوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏

وتابع: "أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة".‏

وواصل: "حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏

وأنهى تصريحاته ضاربًا المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي ‏لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكأس وجمال عبدالحميد ‏وغيرهم.‏
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