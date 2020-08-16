عفت نصار: التدريب في مصر بالعلاقات ‏

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.
وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، أن الوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".
وتابع: "أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية كبيرة".
وواصل: "حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".
وأنهى تصريحاته ضاربًا المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكأس وجمال عبدالحميد وغيرهم.