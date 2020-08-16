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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:17 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة . 


بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة ، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .


وأضاف البيان ، أن حركة الصادر من البضائع العامة 15571 طنا تشمل : 3700 طن ذرة و 2954 طن فوسفات و 600 طن نترات أمونيوم و2297 طن أسمنت و 1300 طن كسب فول صويا و 4600 طن زيت طعام و 120 طن نشارة خشب .


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وأوضح البيان ، أن حركة الوارد من البضائع العامة 39774 طنا تشمل : 4000 طن نواتج تقطير و 1808 أطنان خشب زان و 1152 طن أبلاكاش و 11174 طن ذرة و 1071 طن كلوريد ايثلين و 2875 طن حديد و 16651 طن قمح و 4052 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1043 طنا. ‎


وأضاف البيان ، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( فراولة و رمان ) وخضروات ( بطاطا و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( أرز ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و هولندا و انجلترا و فرنسا و كرواتيا و سلوفينيا و باكستان .


بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1318 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77221 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47297 طنا .


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1352 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3235 شاحنة منها 705 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 32693 من البضائع العامة.
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