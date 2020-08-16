مجدي عبدالغني لـ صدى البلد: أداء الأهلي والزمالك غير مبشر وفايلر جيد

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب وعضو اتحاد الكرة المصري السابق عن رأيه في اداء الأهلي والزمالك خلال مباريات الدوري المصري ومدى جاهزيتهما لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد والرجاء المغربي.





وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اداء الفرقتين غير مبشر على الاطلاق ولابد ان يخوضا المباريات خلال الفترة المقبلة بجديه اكثر من ذلك.





وأضاف مجدي عبد الغني أن مباراتي الفرتين أمام الوداد والرجاء لن تكون سهلة على الاطلاق بالعكس خاصة ان الدوري المغربي بدأ منذ فترة طويلة قبل الدوري المصري.





أما عن رأيه في اداء رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وهل سيواصل التالق فأكد أنه مدرب جيد وتمكن من الحفاظ على أداء الفريق على الرغم من التوقف لـ 5 أشهر إضافة لـ قدرته على الفوز في الدقائق الاخيره من المباريات وهو امر جيد للغاية.