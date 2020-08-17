أهالى عرب العطيات بأسيوط غاضبون بسبب انقطاع الكهرباء المستمر

أستغاث المواطن عاصم محى الدين أحمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع التيار الكهربائى يوميا عن منازل اهالي آل زيدان بعرب العطيات البحرية مركز أبنوب محافظة محافظة أسيوط.





وقال : نشكو من انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة كل يوم أكثر من عشرة مرات، ونطالب المسئولين بسرعة بالتدخل للتخفيف المعاناه عن المواطنين خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وفساد قوت يومهم داخل الثلاجات ومازالت الكهرباء قاطعه ومفصوله

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



