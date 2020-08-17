AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى عرب العطيات بأسيوط غاضبون بسبب انقطاع الكهرباء المستمر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث المواطن عاصم محى الدين أحمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع التيار الكهربائى يوميا عن منازل اهالي آل زيدان بعرب العطيات البحرية مركز أبنوب محافظة محافظة أسيوط.

وقال : نشكو من انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة كل يوم أكثر من عشرة مرات، ونطالب المسئولين بسرعة  بالتدخل للتخفيف المعاناه عن المواطنين خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وفساد قوت يومهم داخل الثلاجات ومازالت الكهرباء قاطعه ومفصوله
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي المطرية يشكون من انقطاع التيار الكهربائي

كابوس يهدد حياتنا.. أهالى الزقازيق يشكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء

انقطاع الكهرباء المستمر يثير غضب أهالى شارع جمال عبد الناصر بجسر السويس

أهالى قرية علقام بالبحيرة يشكون من انقطاع الكهرباء

أهالى مدينة الصفوة بأسوان يشكون من انقطاع مياه الشرب منذ 25 يوما

ضعف محول الكهرباء.. شكوى أهالى قرية خزام مركز قوص بقنا

ترشيحاتنا

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

اتحاد الكرة: المصري تقدم بمستندات جديدة واللائحة تطبق على الجميع

غرائب وطرائف.. رجلان يتزوجان من سيارة

أخبار الفن.. من داخل سيارتها ياسمين صبري تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها.. فيلم ساعة شيطان يسبب أزمة.. وظهور إيناس مكي بعد غياب طويل

فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

المتحدث باسم الصحة يوجه نصائح هامة للمواطنين بخصوص كورونا وموعد ظهور اللقاح ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو