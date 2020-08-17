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حوادث

الداخلية تواصل حملاتها لمحاربة التهريب عبر منافذ الجمهورية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أبرزها "أقمشة - بضائع أجنبية الصنع" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 7 ملايين جنيه.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 25 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، إنتهاء فترة التصريح ، إنتحال صفة ،  مخالفات ، مسطح مائى مخالفات عاملين"، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1348 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 198 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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