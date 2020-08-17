محمد يشكو حذف جميع أفراد أسرته من بطاقة التموين بالغربية

اشتكى المواطن محمد عبد ربه عبد السلام عبد العال من قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف جميع أفراد أسرته من بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به والتى تحمل الرقم 116002961028 منذ شهر نوفمبر 2019 به بزعم الراتب المرتفع.





وقال فى رسالته : لم أصرف السلع التموينية إلا لفرد واحد فقط مع العلم اننى أب لاربعة أبناء فى مراحل مختلفة .





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 011201187008





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



