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أزمة بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط.. تكريم عزت العلايلي يثير الجدل.. القصة كاملة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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محمد نبيـل
- تكريم عزت العلايلي يثير الجدل بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية
جمال زايدة: فوجئت بإطلاق مهرجان الإسكندرية اسم الفنان عزت العلايلي
- الأمير أباظة: طلبت من جمال زايدة أن نفكر معًا في حل


نشب خلال الساعات الماضية خلاف حاد بين إدارتي مهرجان شرم الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط بسبب تكريم عزت العلايلي.

بدأت القصة عندما أعلن "الإسكندرية"، إهداء دورته المقبلة للفنان عزت العلايلي، وهو ما قابلته إدارة "شرم الشيخ" ببيان حاد، وجهت فيه اللوم إلى مهرجان البحر المتوسط.


وقال رئيسه جمال زايدة إن مهرجانًا سينمائيًا كبيرًا قام بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة للمهرجان، وتم الإعلان عن تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى في كافة الصحف والمواقع الإلكترونية من قبل مهرجان شرم الشيخ السينمائي، حيث استضاف الفنان الكبير في ديسمبر وفد كبير من المهرجان وقام الناقد والكاتب الكبير عاطف بشاي بناء على طلب الفنان عزت العلايلى بإعداد كتاب عن مسيرته وتم تسليمه لإدارة المهرجان».

وأضاف أنه «فوجئ بإطلاق مهرجان الإسكندرية اسم الفنان عزت العلايلي على دورته الـ36 المقبلة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة العليا للمهرجانات ولجنة السينما دورها التنسيق بين المهرجانات السينمائية في هذا الشأن، علمًا بأن مهرجان شرم الشيخ السينمائى قدم ملفًا متكاملا يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة، التي لم تعقد في يونيو الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، والاتفاق على تأجيل الدورة ببرنامجها المتكامل في الدورة الاستثنائية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل».

فيما رد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية: فوجئت بمكالمة من الكاتب الصحفي الصديق جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ، بعد نشر خبر عن إهداء الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط للفنان الكبير عزت العلايلى، تقديرًا لدوره الكبير ومسيرته الإبداعية في السينما المصرية والعربية، يخبرني من خلالها أن مهرجان شرم الشيخ كان قرر تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى، وأنه تم إعداد كتاب لإصداره في دورة المهرجان، وهو ما تعجبت له متسائلا عن أي دورة يقصد "جمال"، حيث إنه منذ الإعلان عن تأجيل دورة مهرجان شرم الشيخ هذا العام 2020 بسبب جائحة كورونا لم يتم الإعلان بعدها عن أي موعد جديد لإقامتها.

وتابع: أنني طلبت من الصديق جمال زايدة أن نفكر معًا في حل، إلا أنني فوجئت به ينشر بيانا يتهم مهرجان الإسكندرية بإساءة العلاقات مع مهرجانه وأشياء أخرى لا أرغب في التعليق عليها.

واختتم رئيس مهرجان الإسكندرية: أما قصة اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى لتكريمه في دوره مهرجان الإسكندرية هذا العام فبدأت عندما اجتمعت هيئة مكتب المهرجان للتداول في اسم الفنان الكبير الذي سيتم إهداء الدورة القادمة له، ووقع الاختيار بالإجماع على الفنان عزت العلايلى، ولم يذكر أى من الحاضرين أن هناك مهرجانا آخر سوف يكرم الفنان الكبير. وعندما تم التواصل مع الفنان الكبير لإخباره بالأمر أبدى ترحيبه بالفكرة ولم يذكر أن هناك مهرجانا آخر قد وعده بالتكريم أو اتفق معه عليه، وتم إعلان الخبر الذى قوبل بارتياح كبير من الجميع، عدا الأصدقاء في مهرجان شرم الشيخ.

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