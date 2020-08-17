لو عايز تشتري عربية رخيصة.. لادا جرانتا بسعر 153 ألف جنيه

وكانت النسخة المانيوال من السيارة بقوة 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن متر مع الناقل المانيوال من 5 سرعات، فيما تتوفر النسخة الأوتوماتيك بقوة 98 حصانا وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مع نقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.





وبالنسبة إلى التسارع فإن السيار سرعتها 100 كم في الساعة في 11.4 ثانية كما يمكنها استهلاك وقود بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم ويتوفر لها العديد من المواصفات.



