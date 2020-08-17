لو عايز تشتري عربية رخيصة.. لادا جرانتا بسعر 153 ألف جنيه

طرحت لادا جرانتا، موديلها 2012 بنفس المحرك سعة 1600 سي سي في مصر، ولكنها تتوفر بفئتين واحدة مانيوال والثانية أوتوماتيك.
وكانت النسخة المانيوال من السيارة بقوة 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن متر مع الناقل المانيوال من 5 سرعات، فيما تتوفر النسخة الأوتوماتيك بقوة 98 حصانا وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مع نقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.
وبالنسبة إلى التسارع فإن السيار سرعتها 100 كم في الساعة في 11.4 ثانية كما يمكنها استهلاك وقود بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم ويتوفر لها العديد من المواصفات.
وتشمل فرامل ABS ، EBD , ومساعد الفرامل مع عجلات 14 بوصة وإيرباج أمامي ووحدات إضاءة نهارية وتكييف ومانع سرقة.
وبالنسبة إلى سعر لادا جرانتا موديل 2021 فالفئة الأولى بسعر 153 جنيه لأول ،بزيادة 3100 جنيه عن موديل 2020 ، أما بالنسبة للفئة الثانية بسعر 173 ألف جنيه للأوتوماتيك فبزيادة 4000 جنيه موديل 2020.
وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت على تغيير ،في التصميم بالجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.