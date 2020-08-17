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أخبار البلد

«مودة»: نستهدف رفع وعي المتدربين وإكسابهم مهارات بناء حياة أسرية مستقرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أكدت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، إن المرحلة الثانية من تدريبات مودة تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية. 

وأضافت "فارس"، فى تصريحات، أن هذه التدريبات تتناول المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتستمر هذه التدريبات حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن المحتوى التدريبي يتناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة ، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

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