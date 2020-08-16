بعد الخسارة من إشبيلية.. مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لأول مرة منذ ٣١ عاما

حقق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا بعد توديع بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم، على يد فريق إشبيلية.





وخسر الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.





وخرج مانشستر يونايتد بذلك خالي الوفاض من موسم 2019/2020، حيث لم يحقق أي بطولة.





وذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي بطولة في ثلاث مواسم متتالية، للمرة الأولى منذ 31 عامًا.



