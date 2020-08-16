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رياضة

بعد الخسارة من إشبيلية.. مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لأول مرة منذ ٣١ عاما

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا بعد توديع بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم، على يد فريق إشبيلية.

وخسر الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي البطولة.

وخرج مانشستر يونايتد بذلك خالي الوفاض من موسم 2019/2020، حيث لم يحقق أي بطولة.

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي بطولة في ثلاث مواسم متتالية، للمرة الأولى منذ 31 عامًا.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وخرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور نفسه ولكن أمام تشيلسي.
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