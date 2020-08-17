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بين الناس

اترفض مرتين.. محمد من ذوى الهمم يناشد الحصول على معاش تكافل وكرامة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود الدسوقي احمد الديب من المنوفية شبين الكوم العزبة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من رفض صرف معاش تكافل وكرامة الذى تقدم عليه مرتين .

ويقول فى رسالته : أنا تقدمت لمعاش تكافل وكرامه مرتين وتم رفضي وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة وانا قاعد في البيت دون شغل علشان ظروفي الخاصة وتم عمل تظلم من يوم 20/12/2019وحتي الان لم يأتي رد على التظلم وكل مرة وحده الشؤون الاجتماعية يقولوا لم يأتى رد على التظلم .
 
التواصل مع القارئ 01004325924

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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