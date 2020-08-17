AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعقيب القصبى على كبر دوائر النواب فى مشروع قانون تقسيم الدوائر.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
Advertisements
أسامة علي
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، نرحب بأى اختلاف فى الآراء طالما يستهدف المصلحة العامة.

وتابع القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون اى" بالنسبة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، انتظرنا تقديمه من أى جهة حتى قاربنا على انتهاء الفصل التشريعي الحالي وأصبح لابد من إجراء انتخابات برلمانية خلال الفصل التشريعي الثاني".

وأضاف القصبي،ان مشروع قانون تقسيم الدوائر استغرق وقتا طويلا لأعداده، واشترطت به جهات عديدة، منها أحزاب وشخصيات خارج الائتلاف.

وعقب رئيس ائتلاف دعم مصر على أن "الدوائر كبيرة على النواب الفردى"قائلا:" شكل مجلس النواب اختلف حيث أصبحت القائمة 284 نائبا بدلا من 120، وبالتالى عدد المقاعد الذي كان 484 مقعدا انخفض،وبطبيعة الحال لابد من زيادة الدائرة".

وكشفت مصادر برلمانية أن قانون تقسيم الدوائر سيتم مناقشتة غدا  الإثنين بالجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجملة. 

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

تعرف على عدد المقاعد لكل محافظة بقانون تقسيم الدوائر

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

62 مقعدا.. عدد مقاعد القاهرة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لمجلس النواب

الأغلبية البرلمانية: اتساع الدوائر الانتخابية بالقانون الجديد أمر بديهي لهذا السبب

143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. تشريعية النواب توافق على قانون تقسيم الدوائر

ترشيحاتنا

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

الزمالك يبدأ تسويق نجمه في الميركاتو الصيفي .. فيديو

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

ساعة شيطان.. انسحاب القنوات من تغطية الكواليس والمسئول الإعلامى يتضامن

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر