تعقيب القصبى على كبر دوائر النواب فى مشروع قانون تقسيم الدوائر.. فيديو

قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، نرحب بأى اختلاف فى الآراء طالما يستهدف المصلحة العامة.
وتابع القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون اى" بالنسبة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، انتظرنا تقديمه من أى جهة حتى قاربنا على انتهاء الفصل التشريعي الحالي وأصبح لابد من إجراء انتخابات برلمانية خلال الفصل التشريعي الثاني".
وأضاف القصبي،ان مشروع قانون تقسيم الدوائر استغرق وقتا طويلا لأعداده، واشترطت به جهات عديدة، منها أحزاب وشخصيات خارج الائتلاف.
وعقب رئيس ائتلاف دعم مصر على أن "الدوائر كبيرة على النواب الفردى"قائلا:" شكل مجلس النواب اختلف حيث أصبحت القائمة 284 نائبا بدلا من 120، وبالتالى عدد المقاعد الذي كان 484 مقعدا انخفض،وبطبيعة الحال لابد من زيادة الدائرة".