تعقيب القصبى على كبر دوائر النواب فى مشروع قانون تقسيم الدوائر.. فيديو





وتابع القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون اى" بالنسبة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، انتظرنا تقديمه من أى جهة حتى قاربنا على انتهاء الفصل التشريعي الحالي وأصبح لابد من إجراء انتخابات برلمانية خلال الفصل التشريعي الثاني".





وأضاف القصبي،ان مشروع قانون تقسيم الدوائر استغرق وقتا طويلا لأعداده، واشترطت به جهات عديدة، منها أحزاب وشخصيات خارج الائتلاف.





وعقب رئيس ائتلاف دعم مصر على أن "الدوائر كبيرة على النواب الفردى"قائلا:" شكل مجلس النواب اختلف حيث أصبحت القائمة 284 نائبا بدلا من 120، وبالتالى عدد المقاعد الذي كان 484 مقعدا انخفض،وبطبيعة الحال لابد من زيادة الدائرة".





وكشفت مصادر برلمانية أن قانون تقسيم الدوائر سيتم مناقشتة غدا الإثنين بالجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجملة.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، نرحب بأى اختلاف فى الآراء طالما يستهدف المصلحة العامة.