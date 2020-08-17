أستاذ هندسة طرق: إجمالي عدد مستخدمي المترو يصل إلى 6 ملايين راكب.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس ، إن ما تم إنشاؤه في منطقة محطة عدلي منصور هو منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة انتقال المواطن وتقليل زمن الرحلة عليه .





وأضاف حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن الـ6 محطات التي تم افتتاحها اليوم تنقل ما يقرب من 400 ألف راكب يوميا مؤكدا ان مترو الانفاق ينقل في وضعه الحالي 3.6 مليون راكب .





،: أننا نهدف بهذه الافتتاحات ان يصل اجمالي عدد مستخدمي المترو الي 6 مليون مستخدم . وأوضح حسن مهدي اجماليمستخدمي





وتابع : أن المترو يعتبر وسيلة سحرية لنقل المواطنيين ولا يتأثر بالازدحامات المرورية علي الطرق المصرية .



