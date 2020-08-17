انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان زهراء مدينة نصر

شكا المواطن وليد عبد المحسن، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب وهجومها على سكان المرحلة الأولى بزهراء مدينة نصر أمام عمارات الـ4000.





يقول فى رسالته : تهدد الكلاب سكان المنطقة وتخيف الأطفال وهو ما يجعلنا سجناء فى منازلنا، ونطالب المسئولين اتخاذ اللازم للتخلص من هذه الكلاب التى تهدد حياة البشر.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



