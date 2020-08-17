انتهاء امتحانات الدراسات العليا بجامعة العريش غدا

وقال عميد كلية التربية بجامعة العريش الدكتور رفعت عزوز، في بيان له إنه تم توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب الدراسات ، وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أى طالب ولمواجهة الطوارئ، فضلا عن توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.













من جانبه، قال الدكتور عصام عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن 530 طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات من الدبلومات العامة والخاصة والمهنية.





وأوضح أن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين في المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.



