انتهاء امتحانات الدراسات العليا بجامعة العريش غدا
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:15 ص
طلاب جامعات
تنتهي غدا الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020، امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة العريش في شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا. وقال عميد كلية التربية بجامعة العريش الدكتور رفعت عزوز، في بيان له إنه تم توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب الدراسات ، وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أى طالب ولمواجهة الطوارئ، فضلا عن توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.
من جانبه، قال الدكتور عصام عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن 530 طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات من الدبلومات العامة والخاصة والمهنية.
وأوضح أن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين في المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.
ومن المقرر بدء امتحانات الباحثين المسجلين للحصول على تمهيدي الماجستير والدكتوراة اعتبارا من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.