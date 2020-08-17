حبس مسئول محل تجارى لبيعه ريسفيرات لبث القنوات المشفرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس، مسئول عن محل تجارى، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة.





وكان قد تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط مسئول عن محل تجارى بعين شمس لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة .





فقد تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل تجارى- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت، بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية ، وعثر بداخل على (200 جهاز ريسيفر - 2 وصلة "أنتنه" للإتصال بالإنترنت).





وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها.