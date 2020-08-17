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أمين الفتوى: نبش القبور حرام شرعا.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:15 ص
الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن أعمال السحر والشعوذة أصبحت بيزنس يتاجر به البعض.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا طرق الوقاية من السحر والحسد وهم المعوذتين.

وتابع أمين الفتوي ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء أن نبش القبور حرام شرعا حتي ولو كان من أجل إخراج أعمال سحر أو غيره وعلينا بوصية سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني أن الرسول صل الله عليه وسلم علمنا دائم أن نكون في ظل رحمة الله والا نكون رهينة في التفكير في السحر كما كانوا يفعلون أيام الجاهلية.
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