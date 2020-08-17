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حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته كمية من الحشيش فى دار السلام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:01 ص
محكمة
محكمة
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اسلام مقلد
قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها، ورجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهم.

وكانت قد واصلت نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تم ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم دار السلام حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 215 جراما" - مبلغ مالى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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