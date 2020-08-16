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أخبار العالم

وزيرة داخلية بريطانيا: المهاجرون يعتبرون فرنسا دولة عنصرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:54 م
وزيرة داخلية بريطانيا:
وزيرة داخلية بريطانيا: المهاجرون يعتبرون فرنسا دولة عنصرية
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قسم الخارجي
ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية أن مهاجرين عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا لأنهم يعتقدون أن فرنسا "دولة عنصرية". حسبما نقلت عنها تقارير إعلامية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر بالهاتف لوزيرة الداخلية بريتي باتيل مع أعضاء في البرلمان بعد زيادة عدد الأشخاص الذين يتوجهون من فرنسا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب التقارير، أوضحت الوزيرة البريطانية أن هذه الآراء تعود للمهاجرين وليست لها.

من جانبها، قالت الداخلية البريطانية إن الوزيرة باتيل تشعر بخيبة أمل إزاء العدد المتزايد من القوارب التي تعبر القنال الإنجليزي، وأنها تعمل على إنجاز تشريع يكون جاهزا فور انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري.

واتفقت كل من بريطانيا وفرنسا على العمل معا لإغلاق طريق المهاجرين بعد أن سلكه مئات الأشخاص، بينهم أطفال، من مخيمات مؤقتة في شمال فرنسا.

وقالت بريطانيا إنها ستكون مستعدة لتقديم مساهمة مالية إذا تمكنت الدولتان من وضع خطة مشتركة لحل هذه المشكلة.
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