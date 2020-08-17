AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مسجلين لاتجارهما بالهيروين في البساتين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسجلين خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها، ورجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهمين.

وواصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة  جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تم ضبط مسجلين خطر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 80 جراما"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس شقيقين يتاجران فى الهيروين والفودو بالمطرية

حبس شخصين لاتجارهما في الفودو والبودر بدار السلام

حبس عاطل لاتجاره فى الهيروين بالسلام

حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بالبساتين

بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية.. مباحث القاهرة تضبط عدد من المجرمين

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 959 جنيها.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الاثنين 17-8-2020.. فيديو

دعاء في الصباح للحبيب لزيادة الرزق والتوفيق والحفظ من كل مكروه

الوجبات والكلمات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام.. مذاق بطعم الموت| صور

انتهاء موسم المقهوي مع الأهلي السعودي

الإمارات تسلط الضوء على جهود مصر لتفادي انفجار مماثل لكارثة بيروت

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 17-8-2020

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

وفاة ابن خالة الفنان خالد سليم

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور

توقف الحركة المرورية على دائري المعادي بسبب تسرب جاز من سيارة.. صور

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض والبط والكتاكتيت.. تعرف عليها

المرور: إغلاق الطريق الدائري بالمعادي وتحويل الحركة.. صور

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

مدير عام منجم حمش: إنتاج 93 كيلو ذهب كبداية وبيعها للبنك المركزي بالجنيه

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشروب منزلي.. احمي نفسكِ من الموجة الثانية لفيروس كورونا

بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد