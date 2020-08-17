حبس مسجلين لاتجارهما بالهيروين في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسجلين خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها، ورجال المباحث بالتحرى عن نشاط المتهمين.



وواصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تم ضبط مسجلين خطر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 80 جراما"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.