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تعليم

اليوم... تربية موسيقية حلوان تتابع اختبارات القدرات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. 

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وتتابع كلية التربية الموسيقية   بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الاثنين اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.


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ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.


وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار
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