اليوم... تربية موسيقية حلوان تتابع اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





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وتتابع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الاثنين اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.









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ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.









وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.



