شاهد.. لص يسرق سيارة نهارا في السعودية

في مشهد مثير استطاع لص سرقة سيارة في وضح النهار حينما تركها صاحبها قيد التشغيل في أحد شوارع جدة.





وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة، صاحب السيارة وهو يسأل عن بعض المنتجات في أحد المحلات إلى جانب الطريق، حين تسلل أحد اللصوص داخل السيارة وفر بها هاربًا.





وبعد فترة وجيزة اكتشف صاحب السيارة، سرقة عربته وظل يجري في الشارع للبحث عنها وهو في حالة ذعر.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أثار الفيديو المتداول ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد سرقة غريب من نوعه لوقعه في وضوح النهار أمام المارة في المملكة العربية السعودية.



