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أخبار العالم

شاهد.. نيران الإطارات تحاصر سكان السلامة في مكة.. ماذا يحدث؟

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:58 م
النيران تحاصر سكان
النيران تحاصر سكان حي سلامة في مكة المكرمة
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محمود نوفل
عبر عدد من سكان حي السلامة بمكة المكرمة عن ضجرهم من حرائق الإطارات التي يتعمَّد عمالة مخالفة حرقها في ساعات متأخرة من الليل دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الأضرار الناجمة عنها علي حد قول سكان المنطقة.

وأرسل سكان الحي بشكوي الي المسؤولين حيث قالوا : نستيقظ على الدخان والروائح الكريهة في ظاهرة تتكرر دومًا وتستدعي تدخُّل الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة؛ لمراقبة الموقع، ومحاسبة مَن يقف خلف تلك الحرائق المفتعلة.

وبين سكان المنطقة بأنهم خاطبوا جهات عدة من أجل إيقاف حرائق الإطارات والمخلفات القريبة من منازلهم، ولكن دون حلول تذكر.

كما طالب سكان حي السلامة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة بضرورة تدخُّل الجهة المعنية على وجه السرعة بالوقوف على المكان لضمان عدم تكرارها.
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