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فن

أخبار الفن.. من داخل سيارتها ياسمين صبري تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها.. فيلم ساعة شيطان يسبب أزمة.. وظهور إيناس مكي بعد غياب طويل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.

شهدت الساعات الماضية تراشق بين عدد من مراسلي القنوات الفضائية وصناع فيلم "ساعة شيطان" بعد نشوب أزمة في أخر أيام تصويره.

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

استعاد الفنان محمود حميدة، ذكرياته الجميلة مع الفنان الراحل ابراهيم نصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأطلت بإطلالة رياضية جذابة.

نشب خلال الساعات الماضية خلاف حاد بين إدارتي مهرجان شرك الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط بسبب تكريم عزت العلايلي.

 شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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