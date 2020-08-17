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بعد عودة العمل بالبصمة.. محافظ كفر الشيخ: توفير معقمات في كل موقع.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:35 ص
عودة العمل بالبصمة
عودة العمل بالبصمة
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اسراء صبري
قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن في أطار الإجراءات الإحترازية المتخذة في الدولة قررت المحافظة توفر معقمات الأيدي بجانب وسائل توقيع الموظفين بالأماكن المختلفة، سواء كان التوقيع ورقيًا أو باستخدام البصمة، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن على المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية سواء 6في المواصلات العامة أو في أماكن العمل، مشيرًا إلى أهمية التزام المواطن بالتطهير والتعقيم في كل ما يقومون به.

وأشار إلى أن في حالة كان هناك خلل في تطبيق الإجراءات الإحترازية في أي موقع ستقوم المحافظة بتطبيق الإجراءات القانونية على المواقع، متابعا علينا التعايش مع الإجراءات الصحية خلال كورونا.

وشدد على ضرورة استخدام أدوات التعقيم المتوافرة في كل موقع عام وأثناء العمل أو الاجتماعات، معقبا: يجب علينا التطهير المستمر لليدين فهو شيء أساسي في كل الأماكن، متابعا: سيتم توفير أدوات التعقيم في كل موقع عام.
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