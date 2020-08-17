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تعليم

لمواجهة كورونا.. جايكا تدعم 4 مشروعات للجامعة المصرية اليابانية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:25 ص
جايكا
جايكا
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اعلنت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" عن دعمها لأربعة مشروعات جديدة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تساهم في خدمة المجتمع لمواجهة فيروس كورونا وذلك استجابة ودعمًا لجهود مواجهة فيروس كورونا. 

جدير بالذكر ان جايكا تقدم الدعم الى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم انشاء الجامعة في عام 2010 بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية من خلال أتفاقية ثنائية بين حكومتي مصر واليابان، حيث تتبع الجامعة النموذج الياباني في التعليم الابتكاري المعتمد على البحث العلمي طبقًا للمعايير الدولية.

وذكر البيان أن جايكا  أسهمت  بالتعاون مع الجامعات اليابانية في انشاء وتشغيل الاقسام والكليات المختلفة لتشمل تطبيق التعليم العملي في الهندسة والتعلم من خلال التجارب العملية بالمعامل.

وتهدف  المبادرة الجديدة التي تقدمها جايكا الى دعم الجامعة في مواجهة فيروس كورونا وتعزيز مكانتها كجامعة موجهة للبحث العلمي.

وتتكون المبادرة الجديدة من أربع  مشروعات و هي عبارة عن مشروعات صغيرة وسريعة، تم اختيارها نتيجة الأعلان الذي قامت به الجامعة داعية الي تقديم الافكار والتطبيقات المبتكرة والمشاريع البحثية في مواجهة فيروس كورونا.

كما تقدم جايكا التمويل لهذه المشروعات من خلال توفير البنود اللازمة مثل الآلات الصغيرة والمواد الاستهلاكية والبرامج، ليصل اجمالي التمويل لهذه البنود الى 20 ألف دولار أمريكي

وشملت المشروعات الأربعة دعم دور لجنة سلامة المعامل في التحكم في إنتشار كوفيد-19 في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة الي تطوير طريقة لتشخيص كوفيد-19 باستخدام الأجسام المضادة وعينة من اللعاب.

وتضمنت المشروعات ايضا أستخدام أنظمة المحاكاة بالكمبيوتر للتصدي لحالات تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم نموذج لمعقم عالي الكفاءة ومنخفض التكلفة باستخدام تقنية فيزياء الكم وبمكونات محليه

كما عبرت  جايكا عن آمالها في ان تسهم هذه المشروعات في دعم مبادرات المجتمع العلمي المصري في مكافحة أنتشار فيروس كورونا وإن تلبي احتياجات المجتمع من خلال زيادة المعرفة للباحثين المصريين عبرالدعم المقدم من الحكومة اليابانية
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