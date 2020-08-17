أشرف عبدالباقي يروي تفاصيل جديدة عن مسرح مصر لـ مادلين طبر

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن فكرة مسرح مصر خطرت بباله في بداية الألفية الجديدة، وتحديدا بعد فترة ركود المسرح التي استمرت حوالي عشر سنوات، ووقتها أراد أن يقدم عدد من المسرحيات بوجوه جديدة على أن يتم عرضها تليفزيونيا، مشيرا إلى أن التجزبة أثبتت نجاحها وافرزت كم كبير من النجوم.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا.





وردا على سؤال حول مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" قال عبدالباقي أن المسرحية يشارك فيها اثنان من نجوم مسرح مسرح هما على ربيع واوس أوس، بالاضافة الي عدد كبير من الوجوه الجديدة، وان مدة المسرحية ساعتان، ويسعى أن يشارك في مشروعه المقبل عدد آخر من النجوم.





وفي نهاية المكالمة أثنت الفنانة مادلين طبر على الدور المؤثر الذي قدمه أشرف عبدالباقي للمسرح المصري، مشيرة إلى أن التاريخ الفني سوف يذكر هذا الدور لأنه افرز للوسط الفني العديد من المواهب، وقدم نوعية من المسرحيات نالت إعجاب الجمهور.



