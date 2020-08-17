غرائب وطرائف .. رجلان يتزوجان من سيارة

الزواج هو الكلمة التي تبعث الأمل والاستقرار في نفوس الأفراد، لأنه بمثابة المركب الذي يستقله كلا من الزوج والزوجة بدون استثناء، ولكن أحيانًا ما يفكر الرجال في البعد تمام البعد عن الزواج والجري وراء طموحهم وأحلامهم في تحقيق أمالهم وتقليد أعلى المناصب.

وهناك بعض الرجال الذين وهبوا حياتهم لعملهم، ومن ضمن هؤلاء اثنين من المشاهير البرازيليين، وهما فيليب هانس40 سنة، وغيليرمي باتيستا42 عامًا، اللذان لم يفكرا بالزواج على الإطلاق.





لأن عقلهما كانت مشغولة طوال الوقت بالإنجاز والعمل في المشروعات والهندسة المعمارية، ويقومان بتنفيذ عشرات المشاريع المعمارية في جميع أنحاء البرازيل.





واعترفا الرجلان في أحد البرامج أن أسعد الأوقات التي يتمتعان بها هو السفر في سياراتهما الفخمة؛ لتفقد العمل ولم يفكرا نهائيًا في الزواج، ومع الوقت اعتبرا الرجلان أنها متزوجان بالفعل من سياراتهما وكأنها زوجتهما التي يلجئان إليها باستمرار واصفين أيها بشريكة الحياة.



