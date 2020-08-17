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بسبب حسام أشرف وأسامة فيصل.. خالد أبو بكر: أنا أهلاوي وبشكر الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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أسامة علي
وجه الإعلامى خالد أبو بكر، الشكر إلى نادى الزمالك، قائلا "أنا كـ أهلاوى بشكر نادى الزمالك على حسام أشرف وأسامة فيصل".

وقال أبو بكر، أثناء تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إى"، "طالبت أمس الأندية بالاعتماد على قطاع الناشئين، وتصعيد المميز منهم للفريق الأول، لأن ذلك يصب فى صالح المنتخب المصري والكرة".

وأضاف خالد أبو بكر أنه يشجع الزمالك عندما يلعب أفريقيا، ويعشق اللاعب مصطفى فتحى على حد تعبيره.

وعلل خالد أبو بكر حديثه السابق بسبب إعجابه بظهور ناشئى الزمالك حسام أشرف وأسامة فيصل المميز وحسمهما مباراة الزمالك أمام نادى مصر المقاصة فى الدقائق الأخيرة.

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