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توك شو

أخبار التوك شو..جمال شعبان: فيروس كورونا أحد مسببات السكتة القلبية..وكامل الوزير يعلن أسعار تذاكر المترو الجديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من محطة هارون الرشيد، وتشمل 10 محطات نهايتها عدلي منصور بمشارف مدينة السلام، مشيرا إلى أن 6 محطات الجديدة تشمل 7.8 كلم.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التهاون فى التعامل مع الاجراءات الوقائية قد يعيدنا الى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم مصر أصبح بها مترو أنفاق مثل الموجود في لندن، والمحطات تصل للمطار.

وأوضح أنه سيتم تحريك أسعار التذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات ، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات.

أعلن كامل الوزير وزير النقل، أسعار تذاكر المترو الجديدة، موضحا  أنه سيتم تحريك أسعار تذاكر لترتفع التذكرة من3 إلى 5 جنيهات والتذكرة فئة 5 إلى 7 جنيهات ، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، إن السكتة القلبية هي القاتل الأول فى مصر والعالم وبعدها السكتة الدماغية، وتوفى نحو 100 ألف بسببها سنويا.

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق للمعهد القومي للقلب، آخر مسببات السكتة القلبية فى العالم.

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقوم بتعنيف أى مسئول عندما يجد العمال لا يرتدون الكمامات، وهذا من أولويات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا نفكر فى عمل جزء ثان من مسلسل بـ 100 وش فى الفترة المقبلة.   

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جمبع الموانئ، مردفا:"بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة".
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