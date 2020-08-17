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رياضة

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:25 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مستقبل حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن" ملف حسام عاشور كان حوله تعقيدات كثيرة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف " الاتفاق بيني وبين عاشور على تنظيم مباراة ودية وأن يحصل اللاعب على مقابل مادي لكن حدثت بعدها مشكلة كبيرة".

وتابع " حسام عاشور تعجل لكنني ملتزم بوعدي معه وهو تسلم دفعة من مستحقاته".

وكان الأهلي قد تراجع عن العرض الذي قدمه لحسام عاشور مقابل اعتزاله وقرر توجيه الشكر له.
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