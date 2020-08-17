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رياضة

اتحاد الكرة: المصري تقدم بمستندات جديدة واللائحة تطبق على الجميع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:04 ص
محمد فضل
محمد فضل
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حسام الحارتي

أشاد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، بمدير تعاقدات النادي الأهلي أمير توفيق قائلا:" من أفضل الشخصيات الناجحة".


وأضاف محمد فضل في تصريحات هاتفيه لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتم تطبيق العدالة بين جميع الأندية المصرية واحتواء الأزمات.


وأوضح أنه سيتم تطبيق اللائحة على النادي المصري البورسعيدي عقب انسحابه من مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري.


وتابع:" المصري تقدم بمسند جديد في أزمة مباراة الإسماعيلي واللائحة القانونية ستنظر لها من جديد".


وأتم: "حقوق الأندية محفوظة ولن نتخلى عن تطبيق اللوائح".


وأكد أنه في حالة تقديم نادي الزمالك مستند جديد بشأن انسحابه من مباراة النادي الأهلي سيتم إعادة النظر إليها من جديد.


وواصل: "الزمالك لم يتقدم بمسند جديد حتى الآن بشأن انسحابه من لقاء القمة أمام النادي الأهلي".

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