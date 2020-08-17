في السودان.. اتفاق تاريخي بين الحكومة والحركة الشعبية

تمكن وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس من التوصل الي إتفاق مع الحركة الشعبية شمال جناح عقار، حيث يقضي الاتفاق الي دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين.





وفي تصريحات صحفية له فقد أكد عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك ، أن وفدي الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عقار توصلا إلى اتفاق تام بشأن قضية دمج القوات حيث لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق ماذكره موقع روسيا اليوم.





وعبر مطوك عن أماله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية في المنطقتين في غضون الساعات القليلة المقبلة.









وحول التفاوض في ملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور، كشف مطوك أن فريق الوساطة يعمل علي توحيد الأوراق والمواقف التفاوضية المختلفة في ورقة واحدة، مبينا أن هذه الورقة أصبحت جاهزة وسوف تتسلمها لجنة الوساطة يوم الاثنين لكي يبدأ التفاوض حولها.





ونوه مطوك إلى أن وصول الوفد الرئاسي غدا بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بجانب وجود ومشاركة وفد ملف الترتيبات الأمنية برئاسة وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس، سوف يساهم بشكل كبير في دفع وتسريع عملية التفاوض نحو غاياتها المنشودة، تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى علي اتفاق السلام الشامل قريبا.