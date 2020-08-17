AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار، نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين الموافق ١٧ /٨ /2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة. 

وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .

وفيما يلى نستعرض لك مواعيد القطارات اليوم الأثنين :

مواعيد قطارات اسكندرية

تضم قائمة القطارات المتجهة من القاهرة إلي الإسكندرية، أرقام :« 1 و2 فئة الدرجة المميزة و 661 و 163 – قطارات مميزة.

قطاررقم 889 – مطور ، و 585 مكيف ويضم بعض العربات ذات الدرجة المميزة، و939 – مكيف.

تشمل قائمة قطارات الوجه البحري قطارات 129 و 119 و 1205 قطارات مميزة، تنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية.

قطارات مكيفة وتضم 903 ، و905 و 901، من القاهرة إلي الإسكندرية، خلال الفترة الصباحية.

من القطارات المتجهة أيضا من القاهرة إلى الإسكندرية، و 1109 مكيف ومميز، و909 – مكيف فقط.

قطار رقم 567 – مكيف وبه بعض العربات المميزة، و991 – مكيف من القاهرة إلي الإسكندرية.

قطار رقم 571 – مكيف ومميز، و 89 – مكيف من محطة السكة الحديد بالقاهرة إلى الإسكندرية.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز
يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.

قطار رقم 1901 – مميز
يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز
ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور
ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.


مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 166 – مميز، و776 – مميز، و974 – مميز ، و 978 – vip و980 نفس الدرجة، و80 – مميز و158 – مميز.

تبدأ هذه القطارات التحرك من القاهرة بداية من الساعة 4:30 وحتى الساعة 10:30 يوميًا متجه لمحافظات الصعيد.

وينهي قطاري رقم 166 – مميز، و 776 الرحلة في محطة سكة حديد سوهاج.

ونهاية محطات قطاري و80 – مميز و 158 – في محطتي سكة حديد الأقصر وأسوان.

وينهي قطار رقم 980 درجة في أي بي رحلته في محطة سكة حديد أسوان جنوب الصعيد.

تشمل قائمة قطارات الصعيد، 982 – مكيف و 160 – مميز، و 986 – مكيف و186 – مميز، و970 – مكيف و162 و 1110 قطارات مميزة.

ينهي قطاري 982 و 986 الرحلة المنطلقة من محطة سكة حديد القاهرة في محطة الأقصر وأسوان.

بينما ينهي قطاري 160 و 186 في محطة السكة الحديد سوهاج والأقصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد الموافق 5 - 7 - 2020

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة 10- 7- 2020

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

ترشيحاتنا

رد صادم من التعليم العالي بشأن التوصل لعلاج جديد لفيروس كورونا

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور

بـ5 ملايين دولار .. رجل يدفن سيارته الفارهة في حديقة منزله لسبب غريب

مجدي عبد الغني: مسؤول في الأهلي يقود الهجوم على الراحلين عن الفريق.. فيديو

حزمة قرارات.. برلماني يكشف الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

ساعة شيطان.. انسحاب القنوات من تغطية الكواليس والمسئول الإعلامى يتضامن

هدرسفيلد يطلق قذيفة مدوية عن رفض رمضان صبحي عرض الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين