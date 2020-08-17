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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تحريك أسعار تذاكر المترو.. استئناف مفاوضات سد النهضة.. رحيل شريف إكرامي عن الأهلي.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:48 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة قد تحزن جمهور النادي الأهلي في الوقت الحالي ، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه لو استمر في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الى الوقت الحالي كان سيتم إنشاء استاد الأهلي في 2021.

القت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض علي جزار لاتهامه بقتل زوجته وتقطيع جثتها لاشلاء ووضعها داخل ديب فريزر بمنطقة الهرم. 

أعلنت وزارة الري السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "العربية".

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة«دول قطعوا إيده ودبحوه وضربوه بالطوبة فى دماغة، اخويا كان فاضل شهر على جوازه، وكل الناس بتحبه، وعمره ما حب يجي على حق حد، ولا حق حد من أصحابه، وعامل فرشة على البحر عند القلعة لبيع المشروبات».. بتلك الكلمات بدأت ندى أشرف، شقيقة الشاب أحمد الذي قُتل على يد عدد من ديلرات المخدرات في شارع الحجارى فى بحري بمحافظة الإسكندرية، عقب تدخله لحل خلاف نشب بين أحد أصحابه والمتهمين بسبب كلب، حديثها لـ «صدى البلد» لتكشف أحداث تلك الجريمة البشعة.

اعتدى مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري بالضرب المبرح.

أبدي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حزنه من الطريقه التي يود البعض إنهاء علاقته بها مع مسئولي وجماهير القلعة الحمراء .

أعلنت  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه بدءًا من غدًا الإثنين 17/8/2020 سيتم تحريك سعر تذكرة مترو ألأنفاق للخطوط الثلاثة وذلك تزامنًا مع إفتتاح  المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو  هارون   - عدلى منصور على أن تكون الزيادة للخطوط الثلاثة كالتالي :   الخط  الأول " حلوان - المرج الجديدة " والخط الثانى " شبرا الخيمة - المنيب " والخط الثالث " العتبة - عدلى منصور "  سيكون  سعر التذكرة لعدد 9  محطات 5 جنيهات  ، وعدد 16 محطة 7 جنيهات ، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات ،  وخاصة مع فتح   المحطات الجديدة من الخط الثالث  أمام   الركاب اليوم  وهي محطات  " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور".
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