أهم الأخبار.. تحريك أسعار تذاكر المترو.. استئناف مفاوضات سد النهضة.. رحيل شريف إكرامي عن الأهلي.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة قد تحزن جمهور النادي الأهلي في الوقت الحالي ، و

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه لو استمر في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الى الوقت الحالي كان سيتم إنشاء

استاد الأهلي

في 2021.