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أخبار العالم

نيوزيلندا تقرر تأجيل الانتخابات في البلاد إلى أكتوبر بسبب كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات العامة في البلاد إلى 17 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأعلنت نيوزيلندا تفشيا جديدا لفيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من 100 يوم من إعلانها السيطرة على الفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

أكدت وزارة الصحة أن نيوزيلندا سجلت أربع حالات جديدة بكورونا ، وهو ما يقول بانتقال العدوى  من جديد بين الناس، بعد أن أزالت البلاد حالة الإغلاق.

كإجراء احترازي ، تدخل أوكلاند في مستوى التنبيه 3 من منتصف نهار غدًا الأربعاء لمدة ثلاثة أيام، وينتقل باقي البلد إلى مستوى التنبيه 2.

وقالت الخبيرة والمسئولة الحكومية آشلي بلومفيلد: "تمت معاينة الشخص المصاب عندما قدم إلى طبيبه العام وهو يعاني من الأعراض".

وأضافت بلومفيد"تم إجراء الاختبار مرتين وكانت النتيجة إيجابية. والمسحة الثانية التي تم أخذها اليوم أعطت نتيجة إيجابية أيضًا."
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