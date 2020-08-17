المتحدث باسم الصحة يوجه نصائح هامة للمواطنين بخصوص كورونا وموعد ظهور اللقاح ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد ، إن الفترة الحالية تسمى فترة الترقب والحذر، وهذا يتماشى مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، مؤكدا أن مصر منذ فترة تشهد انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا.





وأوضح خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا خطير جدا بسبب سرعة انتشاره ، لافتا إلى أن فترة حضانة المرض من 4 أيام إ لى 12 يوما.





، أن معظم المصابين بفيروس كورونا إصابتهم من دون أعراض، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأضاف خالد مجاهد إصابتهمدونأعراض،الإجراءات





وتابع أن هناك دولا ستأخذ سنوات حتى تتعافى من آثار فيروس كورونا، ويجب علينا تطبيق الإجراءات الوقائية بشدة.





وأكد ضرورة تناول الأغذية الصحية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع شركة صينية لإ نتاج لقاح، كما أن الشركة في التجارب الاخيرة على اللقاح وعند الانتهاء منه ستقوم مصر بإنتاجه .