AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المتحدث باسم الصحة يوجه نصائح هامة للمواطنين بخصوص كورونا وموعد ظهور اللقاح ..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد ، إن الفترة الحالية تسمى فترة الترقب والحذر، وهذا يتماشى مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، مؤكدا أن مصر منذ فترة تشهد انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأوضح خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا خطير جدا بسبب سرعة انتشاره، لافتا إلى أن فترة حضانة المرض من 4 أيام إلى 12 يوما.

وأضاف خالد مجاهد ، أن معظم المصابين بفيروس كورونا إصابتهم من دون أعراض، ويجب علينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع أن هناك دولا ستأخذ سنوات حتى تتعافى من آثار فيروس كورونا، ويجب علينا تطبيق الإجراءات الوقائية بشدة.

وأكد ضرورة تناول الأغذية الصحية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع شركة صينية لإنتاج لقاح، كما أن الشركة في التجارب الاخيرة على اللقاح وعند الانتهاء منه ستقوم مصر بإنتاجه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد توفير لقاح لفيروس كورونا ..فيديو

فيديوجراف| 4 لقاحات مصرية ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها

فاكسيرا .. الصحة تكشف آخر تطورات المباحثات مع الصين على لقاح كورونا

وزارة الصحة: ننتظر نتائج اللقاح الصيني لعلاج كورونا لبدء تصنيعه خلال 3 شهور

وفقا للضوابط .. الصحة: مصر ستشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني .. شاهد

خوفا من تزايد الإصابات .. وزيرة الصحة توجه نصائح للمواطنين خلال فترة الترقب والحذر للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

لا صحة لتهجير أسرة بالفيوم بعد دهس أحد أفرادها طفلة بدون قصد

رسميا.. فريق تركي آل الشيخ يفشل في الصعود للدوري الإسباني

بالتفاصيل.. الأسعار الجديدة لتذاكر واشتراكات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

تركي آل الشيخ: لسه أهلاوي ورمضان صبحي تعاقد مع بيراميدز في شهر 7.. فيديو

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم