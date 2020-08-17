في حوار لـ صدى البلد.. المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف أسرار ومخاطر المكملات الغذائية على الرياضيين

عقب انتشار ظاهرة تناول بعض الرياضيين لـ بعض المنشطات، وتاثيرها السلبي على ادائهم مستقبلا، وعلى الصحة العامة لهم، التقى موقع "صدى البلد" مع الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي لـ الوكاله المصرية لمكافحة المنشطات، في حوار مفتوح عن هذه القضية التي تتكر من حين إلى آخر، ليوضح أسباباها وتفاصيلها وأضرارها على من يقومون بها.





وأكد أسامه غنيم في حواره ان المنشطات لها الكثير من الاثار السلبية على صحة الانسان حيث يحرص بعض الرياضيين على تناولها؛ لـ قدرتها على زيادة عضلات الجسم ، وتأخير الشعور بالتعب والارهاق، مشددا على انها في المستقبل تؤثر على الاداء البدني وتصيب بامراض مثل العقم والسرطان والوفاه المفاجئة.





وأضاف أن هناك بعض الرياضيين يتناولون أكثر من هرمون في وقت واحد وهو امر قاتل وخطر للغاية.





وتابع أن معظم المكملات الغذائية المنتشرة في الاسواق في الوقت الحالي دخلت إلى مصر بطرق غير شرعيه، مشيرا إلى ان معظهما يحتوى على هرمون التستيرون، وهو مدرج تحت بند المنشطات ، حيث تظهر عينة تناول اللاعب للمنشطات ايجابية، على الرغم من تناوله المكمل الغذائي فقط.





ونوه إلى أن وزير الصحة الاسبق ، اعلن منذ فترة ، ان نسبه العقم بين الشباب وصلت لـ 30% ، وهو رقم صادم ومخيف ، ولابد من اتخاذ اجراءات حازمه للحد من ظاهرة تناول المكملات الغذائية والمنشطات.





وأشار إلى أن الترامادول تم إدراجه منذ 4 اعوام فقط كجدول اول مخدرات، لافتا إلى ان وظيفته هي تاخير الشعور بالالم او الاجهاد حيث انه يطلق عليه في الخارج " قاتل الالم"









وأكمل أنه لابد من اطلاق حملات توعيه و مراقبه على صالات الرياضة خلال الفترة المقبل للحد من تلك الظاهره القاتله، بالاضافة لوجود حملات توعيه ممنهجة عبر وسائل الاعلام بمخاطر تلك المكملات الغذائية والمنشطات .









وتتطرق في حواره إلى أن هناك بعض الشباب ينتاولون المنشطات من اجل بناء عضلات في الجسم، ولكن مع الوقت يضطرون لزيادة معدل تناول تلك المتشطات، ثم تناول عدة انواع في وقت واحد حيث انها مع الوقت تفقد قدرتها على زياده حجم العضلات.









اما عن الشكل غير المتناسق لاجساد بعض الرياضيين؛ فأكد انه يعود لبعض الحقن التي يتم حقنها لتكبير حجم العضلات والتي تحتوي على مواد لا يمتصها الجسم مما يتسبب في ترسبها على العضلات وتحتاج لعمليه حرجيه لازاله تلك المواد التي تسبب صديد فوق العضلات.









وأضاف ان المنظمة طلبت من وزارة الحصة ضرورة توعيه الشعب في النشره الداخلية لبعض الادية باحتواء الدواء على منشط يؤثر على الرياضيين.









وتحدث عن أنه هناك 6 رياضيين تم اكتشاف تناولهم لـ هرمون ركتوبارمين عن طريق تناول اللحوم ، حيث أكد ان هذا الهرمون يتم حقنه للابقار والخنازير في الصين وكندا وامريكا ، حيث يزيد من كميه اللحوم ، ويقلل نسبه الدهون ، ولكن يتم الذبح عقب مرور 14 يوما ، عقب زوال اي اثر للهرمون.









وأوضح ان في مصر ، هناك البعض قاموا بحقن الابقار بالهرمون ، وقاموا بالذبح عقب مرور 3 او 4 ايام فقط، ما أدى الى انتقال الهرمون لـ الانسان ، عقب تناول اللحوم ، حيث انه لا يزول مطلقا ، مشددا على ان هذا هو سر اكتشاف تناول بعض الرياضيين لذلك الهرمون دون علمهم.



