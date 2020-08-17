قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة خان يونس الفلسطينية

ذكرت فضائية الغد، اليوم الإثنين، عن تعرض شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي جديد.





وغلظت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي الحصار على قطاع غزة عقب التصعيد الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأعلنت إسرائيل إغلاق سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وذلك ردا على إطلاق إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة".





وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قرر إغلاق مساحة الصيد المسموح به في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل مطلق اعتبارا من صباح اليوم وحتى اشعار آخر.





وقال الموقع إن سقوط قذيفة صاروخية في ساحة منزل بمدينة سديروت أسفر عن إصابة رجل بجروح طفيفة والحاق اضرار بالممتلكات. كما أصيبت امرأتان بالرضوض.