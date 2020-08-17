حسام عاشور: أحد الأشخاص حاول الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ.. وبقوله متزعلش.. فيديو

أكد حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، أن أحد الأشخاص حاول الوقيعة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا، وهو ما أغضب تركي منه.





وقال "عاشور"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "في حد مزقوق عليا سجل مكالمة بيني وبينه علشان يوقع بيني وبين المستشار تركي، لكن هو ليه مني كل احترام وتقدير وشهادتي فيه مجروحة".





وطلب "عاشور"، تركي آل الشيخ، بأن لا يغضب منه؛ لأنه لا يتعمد أن يغضبه خاصة وأنه وقف إلى جواره ولم يتأخر عنه مطلقًا في الفترة الأخيرة.



