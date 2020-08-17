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هل تتحمل الجامعات الخاصة والحكومية تكلفة الإنترنت المستخدم في التعليم عن بعد؟.. وزير التعليم العالي يجيب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:15 ص
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
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اسراء صبري
قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن قانون تنظيم الجامعات ينظم أعمال الدراسة والامتحانات من خلال اللائحة التنفيذية، متابعا: أزمة فيروس كورونا غيرت من كل التدابير والخطط الخاصة بنظام التعليم على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وتابع خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، لا بد أن يكون هناك غطاء تشريعي يتيح للجامعات المصرية أن تغير في لوائحها الداخلية، وذل نظرا إلى أزمة فيروس كورونا التي جعلتنا نعمل على نماذج تعليمية غير معتادين عليها، معقبا :شكل الجامعات والمحاضرات ستختلف بعد كورونا.

وواصل قائلا: "لا يوجد توقع لشكل الدراسة بالعام الجديد، فنحن بالفعل تعاملنا مع أزمة كورونا بشكل مؤسسي رائع، معقبا: قمنا بعمل دراسات واستبيانات على مستوى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لمعرفة مدى تقبلهم للإجراءات التي اتخذت، سنقوم بنشر تلك الدراسات والاستبيانات عالميا.

وفيما يخص تكاليف استخدام التعليم عن بعد، أوضح ان الجامعات الخاصة ستتحمل تكاليف إنترنت التعليم عن بعد، أما الجامعات الحكومية ستتحمل الجامعات تكاليف الإنترنت المستخدم في التعليم عن بعد بنسة 80أو 90%، ولكن لابد أن يكون هناك جزء يتحمله الطالب الحكومي.

وأضاف سنقوم يوضع تصور واضح لعملية الحضور والانصراف في كل كلية على حدى سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، معقبا: سيتم تحديد عدد أيام الحضور الجامعي وعدد الأيام التي يدرس فيها الطالب من خلال التعليم عن بعد، ، وسيتم الإعلان عن شكل الحضور والانصراف داخل الحرم الجامعي قبل بدء الدراسة.

 
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