جميع طرق الاستعلام عن بطاقة التموين

أصبح الاستعلام عن بطاقة التموين ببطاقة الرقم القومي امرًا مطلوبًا خلال الآونة الاخيرة لمعرفة كل تفاصيل الحصص التموينية وعدد الأفراد، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" كيفية الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين بالرقم القومى.





استعلام عن بطاقة التموين





كثير منا يبحث عن طرق الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرق استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2020 عبر موقعها الرسمي وعدة طرق أخرى نستعرضها خلال السطور التالية.





رقم الاستعلام عن بطاقة التموين

يبحث الكثيرون عبر مواقع البحث الإلكترونية عن رقم الاستعلام عن بطاقة التموين، وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يمكنك الـ استعلام عن بيانات بطاقة التموين او عن طريق الرقم 91237 للاستعلام عن بيانات البطاقات، كما يتيح رقم الاستعلام عن بطاقة التموين الاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات.









استعلام عن بدل تالف بطاقة التموين وبدل فاقد

يقوم المواطن عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين باختيار الاستعلام من قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف /فاقد، ثم الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة، تأتي الخطوات التالية:





- إدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول ليظهر

- ظهور إسم أحد أفراد البطاقة و المطلوب إدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد









استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

لإجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد أو للحصول على الخدمات التموينية، وأيضا إجراء استعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر الموقع الرسمي للخدمات التموينية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يشترط الآتي:-





- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة.

- التأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.

- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.









استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى

لإتمام الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وإضافة أو حذف مواليد من البطاقة يتم تحديث البيانات دائما عبر موقع وزارة التموين المخصص لذلك، ويمكن استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر الموقع، لذا يجب بين الحين والآخر أن تتابع صفحة البطاقة التموينية الخاصة بكم ومراجعتها جيدا.









رقم استعلام بطاقة التموين

بطاقة التموين عبارة عن كارت ذكي بداخله شريحه ذكية للتعامل الكترونيا مع الماكينات الإلكترونية مثل فوري وغيرها لسحب النقاط، وللبطاقة أيضا رقم موجود في الجهه الأمامية على الكارت مكون من 12 رقم، مدون أسفل الرقم القومي لأسم صاحب البطاقة من الأسرة.









تكافل وكرامة يحصلون على بطاقة تموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن المواطن الذي يحصل على دعم من تكافل وكرامة؛ يحصل فى الحال على بطاقة التموين، مضيفا أنهم قاموا بصرف أكثر من 50 ألف بطاقة دون أن يطلب المواطن حتى يونيو الماضي.









وأوضح عمرو مدكور أن الوزارة تقوم بعمل بعض الإجراءات لكى يقوم المواطن بالاستفسار عن أى شيء عن طريق الموقع الالكترونى ويحق للمواطن استخراج بدل فاقد وتالف لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر، وأن الوزارة تقوم بتقديم خدمات التموين إلكترونيا، والمواطن يتم استلام البطاقة بعد استخراجها من من مكتب التموين، وأنه للاستفادة من خدمات موقع دعم مصر يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول على الموقع.









وزارة التموين تحذر المزورين والمتلاعبين في بطاقات التموين

شنت وزارة التموين تحذيرًا شديد اللهجة على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أنه عند استخدامهم موقع "دعم مصر" للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا مثل الاستعلام عن بطاقة التموين، وحال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، والمساءلة القانونية لصاحب البطاقة بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.









ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة "كرسالة تحذيرية" شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.









بطاقة التموين ومبادرة "ميغلاش عليك"

فيما كانت القيادة السياسة كلفت وزارة المالية بتوفير السلع المخفضة لمحدودي الدخل عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي المعروفة إعلاميا بـ"ما يغلاش عليك"، والتي بدأ العمل بها يوم 26 يوليو 2020، والمبادرة تشمل مجموعة من السلع كالأجهزة والأثاث والملابس وغيرها من المنتجات محلية الصنع، ومن خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على التفاصيل الكاملة حول المبادرة الرئاسية لدعم محدودي الدخل "ما يغلاش عليك".



