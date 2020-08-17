بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد بلال لـ رمضان صبحي

فتح اللاعب الدولي السابق أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، النار على اللاعب الدولي رمضان صبحي ، بعد تركة النادي الأهلي بطريقة لا تليق على حد وصفه.





وأضاف بلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الأحد، أن ما فعلة رمضان صبحي نوع من أنواع عدم تقدير للنادي الأهلي وجماهيره، متابعا أنه :"مكنتش ينفع يقول انه باق وفي نفس الوقت يفاوض نادي أخر بشكل سري".





ووجه اللاعب الدولي السابق أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حديثه لصبحي، قائلا :"متصدرش للناس الحب والانتماء وتفعل العكس، ومين رمضان صبحي مااعرفوش، والأهلي سمح لك أنت تخوض تجربه احترافية سعيت لها كثيرا".





وتابع اللاعب الدولي السابق أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه :"كنت قولت انك مش عايز تستمر ومش تقعد وتتكلم انك مستمر وفي النهاية تترك النادي بهذه الطريق".



