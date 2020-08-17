بسمة بوسيل تتصدر تريند تويتر

وكانت بسمة، قد نشرت صورة تجمعها بزوجها وهي ترتدي نفس الملابس مما أثار إعجاب جمهورها وتفاعلت التعليقات :" مبروك يا تامر وآخر كل سنة وأنت طيبب .





وعلقت بسمة على الصورة :" "كل سنة وأنت حبيبي".





من ناحية آخري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى