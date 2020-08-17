نجم الأهلي السابق يدافع عن رمضان صبحي ويوجه رسالة نارية للخطيب

أكد اللاعب الدولي محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لم يكن من اللائق أن يترك اللاعب الدولي رمضان صبحي النادي الأهلي بهذه الطريق، مشيرا إلى أن رمضان صبحي اختار الطريق الذي يراه صحيحا.
وأضاف عمارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الأحد، أن :"رمضان رجل يقدر ياخد قرار وومش غير مسئول، وما حدث هو أختيار للافضل بالنسبة له".
ووجه حديثه لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا :"ليه اللاعيبة بتمشي وتسيب النادي وتمشي بهذه الطريقة، واللي بيتعرض على اللاعبين كثير جدا".