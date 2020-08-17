أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل صور تم التقاطها بهاتف Mi 10 Ultra.. و 8 ميزات بـ Telegram مقتبسة من واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أطلقت شركة شاومى الصينية، منذ أيام هاتفها الرائد Mi 10 Ultra ، من فئة هواتف الفلاج شيب، والذى فاز بأفضل هاتف في الكاميرا على مؤشر تقييم الهواتف DXOMARK لإمكاناته الخارقة فى إخراج صور فائقة الجودة.
أطلقت شركة فيسبوك، منذ أيام، ميزة Reels في تطبيق انستجرام، وهى ميزة تم انتقادها بشكل كبير لأن البعض يعتبرها مأخوذة بالأساس من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok .
يختلف موقع التواصل الاجتماعى تويتر Twitter عن أى موقع آخر، فهو موقع يتسم بالرسمية والصرامة، للتعبير عن الآراء والأفكار، والتى تكون أحيانا عرضة للسرقة أو الهاكرز لإجراء تغييرات على الآراء لوضع المستخدمين في مواقف محرجة.
في رد فعل صادم لمحبى وعشاق لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite ، قامت شركتا جوجل وآبل بحذف اللعبة من على متجر التطبيقات الخاصة بهما بعد خلاف على نظام الدفع والضرائب التى تقرها الشركتين على التطبيقات.
يمكن للأشخاص حول العالم استخدام مساعد جوجل Google Assistant، لإدارة المنازل الذكية، حيث يعد وجوده أمرا مفيدا للإجابة عن الأسئلة السريعة أو ضبط المؤقتات أو معرفة الطقس، إلى جانب الاتصال بالأصدقاء أو المطاعم لتناول الطعام في الخارج وغير ذلك الكثير.
يستغرق أصحاب الهواتف الذكية وقتا كبيرا خلال اليوم، عند استخدام هواتفهم، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم ما بين استخدام الهاتف للتصفح، وإجراء المهام المختلفة سواء للعمل او الدراسة أو غيرها.
كشفت مصادر أن شركة هواوي الصينية تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل التابع لها Harmony OS، خلال الفترة القادمة.
منذ عدة أيام، أطلقت شركة شاومى الصينية، تليفزيون Mi TV LUX وهو أول تليفزيون ذكى بشاشة شفافة في العالم، حيث تبدو الصور الظاهرة على التليفزيون وكأنها تطفو في الهواء.
حصل تطبيق تيليجرام Telegram، على تحديثا جديدا يجلب ميزة منافسة لتطبيق واتساب، وهي خاصية مكالمات الفيديو video call، وذلك احتفالًا بمرور 7 سنوات على إطلاق تطبيقها، وكميزة جديدة على تيليجرام ستحصل المكالمات المرئية على المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة.
كشفت تقارير اختراق عدد كبير من مستخدمى لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite ، وبيع حساباتهم للاعبين آخرين، بالإضافة إلى سرقة أموال اشتراكات اللاعبين، والتى تقدر بآلاف الدولارات.
أطلقت شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات منصة جديدة تسمى Lens Studio، التي تمكن المطورين والفانين من تصميم عدسات خاصة باستخدام الواقع المعزز لتتبع كامل حركات الجسم.
في تحديث تاريخى لتطبيق Gmail أضافت شركة جوجل 4 إضافات على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.
نشر أحد الحسابات على موقع تويتر، معلومات مسربة حول مواصفات سلسلة هواتف هواوي المرتقبة Mate 40 و Mate 40 Pro، التي من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر سبتمبر القادم.