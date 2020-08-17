عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.
وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك":" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".
وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع، ولكني لا أريد أن أفصح عن الأسماء".
وأكد عفت نصار، أن اللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري هذا الموسم رغم جائحة كورونا من أجل مصلحة الأهلي.
وتابع: "اللجنة الخماسية كان لديها اصرار كبير من عودة النشاط والدوري من أجل تتويج الأهلي باللقب".
وأتم:" كان الأمر العكس والزمالك متصدر لجدول الترتيب لما عادت المسابقة للاستئناف".