عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على ‏عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.‏





وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة "الزمالك":" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي ‏قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".‏





وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع، ولكني لا أريد أن أفصح عن ‏الأسماء".