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رياضة

عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على ‏عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.‏

وأضاف عفت نصار في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة "الزمالك":" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي ‏قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".‏

وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع، ولكني لا أريد أن أفصح عن ‏الأسماء".
 
‏وأكد عفت نصار،  أن اللجنة الخماسية أصرت على ‏استكمال الدوري هذا الموسم رغم جائحة كورونا من أجل مصلحة ‏الأهلي.‏

وتابع: "اللجنة الخماسية كان لديها اصرار كبير من عودة ‏النشاط والدوري من أجل تتويج الأهلي باللقب".‏

وأتم:" كان الأمر العكس والزمالك متصدر لجدول ‏الترتيب لما عادت المسابقة للاستئناف".
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