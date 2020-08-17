AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض فيلم نورا تحلم في سينما زاوية 19 أغسطس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يعرض فيلم "نورا تحلم" في سينما زاوية من يوم 19 أغسطس، بعدما كان سيتم عرضه في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

فيلم "نورا تحلم" بطولة هند صبري، وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج: تونس، فرنسا، بلجيكا، قطر.

تدور أحداث الفيلم حول‭ ‬‬نورا،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال، تعمل‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬تنظيف‭ ‬ملابس‭ ‬تدبر‭ ‬به‭ ‬عيشها بينما‭ ‬يقضي‭ ‬زوجها‭ ‬سفيان،‭ ‬مدة‭ ‬عقوبته‭ ‬في‭ ‬السجن،‭و ‬تقابل‭ ‬الأسعد،‭ ‬الذي‭ ‬يصبح،‭ ‬حب‭ ‬حياتها،‭ ‬معه‭ ‬تغيرت‭ ‬نظرتها‭ ‬للحياة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬خلال‭ ‬انتظارها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطلاق،‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭، ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬يتعرض‭ ‬حلمها‭ ‬مع‭ ‬الأسعد،‭ ‬للخطر،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سفيان‭ ‬الوشيك‭. ‬تزداد‭ ‬الأحداث‭ ‬تعقيدًا‭ ‬عندما‭ ‬يقرر‭ ‬الحبيبان‭ ‬الهروب‭ ‬بعيدًا‭.‬

حصدت هند صبري، على جائزة أفضل ممثلة في فيلم روائي طويل - مهرجان قرطاج السينمائي ٢٠١٩، وجائزة فيبريسكي - مهرجان تورينو السينمائي ٢٠١٩.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند صبري أفضل ممثلة ضمن جوائز النقاد العرب على هامش سوق كان السينمائي

إيليا سليمان أفضل مخرج ضمن جوائز النقاد العرب

مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بالنسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية

هند صبري أفضل ممثلة.. إعلان جوائز النقاد العرب على هامش سوق مهرجان كان السينمائي المقام افتراضيا.. القائمة كاملة

هند صبري تعلن سعادتها بعرض فيلمها "نورا تحلم "علي نتفليكس

بعد تألقها في فيلم نورا تحلم .. مغردون يدشنون هاشتاج هند صبري

ترشيحاتنا

حزمة قرارات.. برلماني يكشف الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف

زاهر: النادي الأهلي في خطر والجمهور هو المدافع الأول

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

الزمالك يبدأ تسويق نجمه في الميركاتو الصيفي .. فيديو

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر