عرض فيلم نورا تحلم في سينما زاوية 19 أغسطس

يعرض فيلم "نورا تحلم" في سينما زاوية من يوم 19 أغسطس، بعدما كان سيتم عرضه في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.





فيلم "نورا تحلم" بطولة هند صبري، و إخراج هند بوجمعة، و إنتاج: تونس، فرنسا، بلجيكا، قطر.





تدور أحداث الفيلم حول ‭ ‬‬نورا،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال، تعمل‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬تنظيف‭ ‬ملابس‭ ‬تدبر‭ ‬به‭ ‬عيشها بينما‭ ‬يقضي‭ ‬زوجها‭ ‬سفيان،‭ ‬مدة‭ ‬عقوبته‭ ‬في‭ ‬السجن، ‭و ‬تقابل‭ ‬الأسعد،‭ ‬الذي‭ ‬يصبح،‭ ‬حب‭ ‬حياتها،‭ ‬معه‭ ‬تغيرت‭ ‬نظرتها‭ ‬للحياة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬خلال‭ ‬انتظارها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطلاق،‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭، ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬يتعرض‭ ‬حلمها‭ ‬مع‭ ‬الأسعد،‭ ‬للخطر،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سفيان‭ ‬الوشيك‭. ‬تزداد‭ ‬الأحداث‭ ‬تعقيدًا‭ ‬عندما‭ ‬يقرر‭ ‬الحبيبان‭ ‬الهروب‭ ‬بعيدًا‭.‬



