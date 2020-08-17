كوريا الجنوبية تسجل أعلى ارتفاع في إصابات كورونا منذ مارس الماضي

سجلت كوريا الجنوبية، أمس الاحد، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ مارس الماضي.





وأعلن مسئولو الصحة في كوريا الجنوبية عن تسجيل ما يقرب من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تأكيد ما يقرب من 300 إصابة في البلاد خلال فترة 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ 6 مارس عندما كان الوباء ينتشر في المناطق الريفية الجنوبية للبلاد.





وكانت الحالات المؤكدة الجديدة بشكل أساسي في العاصمة، مما أثار مخاوف مسؤولي الصحة من أن الفيروس قد ينتشر في منطقة العاصمة الأكثر كثافة.





وشهدت العديد من البلدان خلال الفترة الماضية ارتفاع جديد في إصابات كورونا.











