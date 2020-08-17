رئيسة النواب الأمريكي تدعو إلى انعقاد المجلس بشكل طارئ.. لهذا السبب

طالبت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، من الأعضاء العودة إلى المجلس، وعقد جلسة هامة هذا الأسبوع.





وقالت بيلوسي إن هذه الجلسة سيتم فيها التصويت على مشروع قانون يمنع خدمة البريد الأمريكية من إجراء أي تعديلات قبل انتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل.





وقال رئيس جهاز مكافحة التجسس الأمريكي إنه يتعين على الناخبين توخي الحذر الشديد تحسبا لتدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل، في تحذير نادر يطالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال وليام إيفانينا، مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس في الولايات المتحدة، إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه على موعد الانتخابات سوى ما يزيد قليلا على مئة يوم، "أصبح لزاما" على وكالته مشاركة بعض المعلومات مع الناخبين حول تدخل محتمل قدمها جواسيس الولايات المتحدة للحملات الانتخابية وأعضاء الكونجرس.





وأضاف إيفانينا "للجمهور الأمريكي دور في تأمين الانتخابات، خصوصا ما يتعلق بمواصلة توخي الحذر من النفوذ الأجنبي".



